VIDEO. Tweepotige hond helpt tweepotige puppy er weer bovenop

Deze twee honden werden zonder hun voorbenen geboren. De jongere pup Frankie Lou was daar duidelijk niet gelukkig mee, maar de oudere Nessie heeft de puppy geleerd dat je nooit de moed moet laten zakken.

Verzorgster Theresa Loyacano verwelkomde de twee schattige honden in haar huis in Katy in de Amerikaanse staat Texas. Daar wilt ze hen een ‘voldaan en gelukkig leven’ geven. Nessie en Frankie Lou werden beide geboren met dezelfde misvorming: ze hebben namelijk geen voorste poten. Daarom laat de negen jaar oude Chihuahua-mix Nessie de 14 weken oude Frankie Lou zien hoe je best functioneert met maar twee achterpoten.

Goede vriendjes







In de video van Theresa zie je hoe de lieve Nessie het schattige teefje Frankie Lou op een aanmoedigende manier aanstoot en aanraakt, terwijl Frankie Lou met haar benen trapt en op de grond rolt. De pup trekt zich duidelijk op aan Nessie, waardoor ze nu beide gelukkig door het leven gaan.