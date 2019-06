Engelse politie verwart reusachtige kerstbal met gevaarlijke bom

In het Engelse Wapping, ten oosten van hoofdstad Londen, is de politie met loeiende sirenes moeten uitrukken na een bommelding. Het explosief zou zijn aangespoeld op de oever van de Theems. Maar het bleek tot hun verbazing helemaal niet om een bom te gaan.

Het werd al snel duidelijk dat er geen bom op de oever van de Theems lag, maar wel een reusachtige kerstbal. De studenten van de Kingston University en buurtbewoners werden dus voor niets geëvacueerd. “A wapping great bauble (kerstbal)”, lacht de politie in een Twitterpost.

De uitgerukte ontmijningsdienst kon na de hilarische ontdekking weer huiswaarts keren, aldus de Engelse nieuwszender Sky News. Om verwarring te voorkomen is de kerstbal ondertussen vernield. Eerder deze maand werd er een echte bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden ten zuidwesten van Londen in Kingston-upon-Thames. Waarschijnlijk was de politie daarom zo op haar hoede.

Officers were called to Wapping to investigate a possible unexploded device that had been washed up on the shore.

Luckily, upon closer inspection, it is a giant glittery Christmas bauble! 🎄🎅 pic.twitter.com/L6mCzr4Gjk

— Tower Hamlets Police (@MPSTowerHam) 29 mai 2019