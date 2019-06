Drones en virtual reality digitaliseren het spoor

Futuristische magazijnen, slimme sporen en drones zijn slechts enkele voorbeelden van de technologische innovaties waarmee Infrabel uitpakt op zijn expo ‘Digital Days’. Die vindt vandaag en morgen plaats op de site nabij hun werkplaats in Schaarbeek en toont hoe de spoorwegbeheerder de digitale transformatie van de Belgische spoorinfrastructuur plant verder te zetten.

Infrabel startte vijf jaar geleden met zijn grootschalige digitaliseringsproject ‘Smart Railway’ en pompte 50 miljoen euro in het versterken van het Belgische spoornetwerk met nieuwe technologieën. Tijdens zijn expo ‘Digital Days’ laat de spoorwegbeheerder bezoekers kennismaken met de digitale toepassingen die ze willen inzetten om het spooronderhoud efficiënter en doelgerichter te laten verlopen. Met behulp van drones, virtuele realiteit en slimme sensoren wil het bedrijf zijn personeel en infrastructuur een nieuw digitaal tijdperk binnenloodsen.

Automatisering







Het bekroonde project ‘Smart Railway’ is een van de grootste digitaliseringprojecten van ons land en maakt van Infrabel een koploper in de Europese transport- en mobiliteitssector. Die evolutie wil het bedrijf verderzetten door onder meer te investeren in de automatisering van zijn magazijnen, waar werknemers opdrachten zullen binnenkrijgen via virtuele realiteitsbrillen. “Het is niet de bedoeling dat de technologie alles overneemt, maar dat ze onze magazijniers vlot vooruithelpt”, verklaart Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit.

Daarnaast investeert het bedrijf in smartwatches die moeten helpen bij interventies op het spoor en zet het verder in op het gebruik van drones. Die luchtvaarttuigen worden nu al gehanteerd om de spoorinfrastructuur te beheren, maar zullen op lange termijn – indien de wetgeving zich gunstig ontwikkelt – kunnen helpen bij de opsporing van kabeldiefstallen.

Japanse interesse

Hoewel het Belgische spoorwegnet een beperkte oppervlakte beslaat, is het een van de drukst bereden netwerken in Europa. Het telt zo’n 6.500 kilometer aan hoofdsporen die dagelijks 4.000 treinen, zowel reizigers- als goederentreinen, opvangen. Niet alleen kabeldieven, maar ook spoorlopers zorgen regelmatig voor hinder in het treinverkeer. Door extra camera’s te installeren op het terrein hoopt het bedrijf de delinquenten in de toekomst tijdig te kunnen detecteren en zo hinder op het spoor te vermijden.

Verder kiest Infrabel ervoor om slimme sensoren en multifunctionele inspectietreinen in te zetten die onder meer de spoorwissels automatisch en al rijdend controleren. Die innovatieve technologie werd al ingevoerd in 2017 en kon destijds op heel wat buitenlandse aandacht rekenen. “Voor die technologie zijn zelfs enkele Japanse specialisten afgereisd naar hier. Dat wil wat zeggen als je weet dat Japan een van de meest vooruitstrevende landen is wat betreft spoorweginfrastructuur”, besluit Petit. De expo duurt nog tot morgen en vindt plaats in Schaarbeek.

Voor meer informatie kan je terecht op de website.