Aha! Daarom is een tijger oranje

Waarom hebben tijgers een oranje vacht terwijl hun jachtomgeving volledig groen is? Op die vraag vonden Dr. John Fennell en zijn team van de Universiteit van Bristol een antwoord door middel van computertechnologieën. De prooien van de tijgers blijken immers kleurenblind te zijn wat ervoor zorgt dat de dieren helemaal niet oranje, maar wel groen lijken in hun ogen.

Het is een vraag waar vele wetenschappers al het hoofd over gebroken hebben: waarom zijn tijgers oranje? De opvallende kleur staat in schril contrast met het groen waartussen het roofdier sluipt. Dr. John Fennel en zijn team van onderzoekers aan de Universiteit van Bristol kwamen tot de conclusie dat het succes van de tijger niet ligt aan de kleur van zijn vacht, maar wel aan de kleurenblindheid van zijn prooien. In het wetenschappelijke tijdschrift Royal Society Journal Interface schrijft Fennel: “Kijk naar de vacht van een tijger. Voor iemand die niet kleurenblind is, ziet de vacht er oranje uit in plaats van groen, terwijl dat net een essentiële camouflagekleur is wanneer je je in een bos bevindt.”

Rood-groenkleurenblindheid







Mensen die een normaal kleurenpalet kunnen waarnemen, zien rode, blauwe en groene kleuren. Dat is weliswaar niet het geval bij alle zoogdieren. Herten kunnen bijvoorbeeld enkel blauwe en groene kleuren herkennen. De kleuren die behoren tot het rode spectrum kunnen de dieren niet waarnemen, net zoals de mensen die last hebben van rood-groenkleurenblindheid. Voor de prooi ziet de tijger er dus groen uit waardoor die perfect samensmelt met zijn omgeving. Om dit aan te tonen maakte Dr. Fennell gebruik van computertechnologieën die nagaan hoe detecteerbaar het dier is voor zijn prooien. “Door de wereld te zien vanuit de ogen van de dieren met rood-groenkleurenblindheid, kunnen we kijken wat de ideale kleuren zijn voor zowel camouflage als zichtbaarheid”, stelt Fennell.

Groene vacht

De vraag blijft wel waarom tijgers dan niet gewoon van nature een groene vacht hebben. Dr Fennel en zijn team menen dat zoogdieren gewoonweg niet in staat zijn om een groene vacht te groeien. Om dat te bereiken, zou de biochemie van een zoogdier drastisch moeten veranderen. Er is slechts één dier dat een ‘valse’ uitzondering vormt op de regel en dat is de luiaard. Zijn vacht oogt groen vanwege de algen die daarin groeien. Het kenmerk dat de camouflage van een tijger wel bevordert, zijn zijn zwarte strepen. Die verstoren het silhouet en maken het moeilijker om de tijger te spotten. Zelfs voor mensen en dieren die niet kleurenblind zijn.