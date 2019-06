Feest van de Fiets en Milieufestival trekken 20.000 bezoekers naar Jubelpark

Zo’n 20.000 mensen zijn zondag naar het Brusselse Jubelpark afgezakt om deel te nemen aan één van de activiteiten die plaatsvonden voor het Feest van de Fiets en het Milieufestival. Dat meldt Marina Bresciani van Brussels Major Events. Het evenement maakte deel uit van het Milieufestival maar vond ook plaats aan de vooravond van Wereldfietsdag en op minder dan een maand van de Grand Départ van de Tour de France, op 6 en 7 juli. “Het was dit jaar een zeer geslaagde editie”, zegt Pauline Lorbat van Leefmilieu Brussel. In het Jubelpark pakte Kidz on Wheelz uit met initiatielessen, grappige fietsen en een pumptrackparcours, terwijl er voor de allerkleinsten ook een milieuvriendelijke kindermolen, een miniatuurvelodroom en een reusachtig fresco waren.

De sportievelingen konden deelnemen aan fietstochten die georganiseerd werden door Pro Vélo, Cactus, Once in Brussels, Xavier Massart en Zéro Waste Belgium. Daarnaast waren er ook participatieve workshops waar de deelnemers kleine herstellingen leerden, en kon het publiek kennismaken met het gezelschapsspel van Eddy Merckx, of luisteren naar één van de lezingen.

Het Milieufeest was dan weer vrijdagavond al begonnen met de Happy Ears Party, een megadansavond die zo’n 200 feestvierders trok, en zaterdag vond in het BEL op de Thurn & Taxis-site de hackaton Ideate4Climate plaats.

“Daar kwam een 50-tal mensen op af”, zegt Pauline Lorbat van Leefmilieu Brussel. “Beide events waren primeurs voor ons en we zijn dan ook tevreden met de opkomst daarvoor. Zondag was dan weer een echte topdag, met zowel het Feest van de Fiets als het Milieudorp.”

Het Dorp van Leefmilieu Brussel was onderverdeeld in 5 grote thematische tenten: Klimaat, Good Food, Zero Afval, Natuur in de Stad en Duurzame Generaties, het thema van 2019. Bezoekers konden er terecht voor bewustmakende YouTube-video’s, wetenschappelijke, educatieve of praktische workshops, sportieve activiteiten of individuele of groepsspelen.

bron: Belga