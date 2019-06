“Drink eens een glas water met je planten”

Millennials en hun planten, het is een wereld op zich. We hebben steeds meer groen in huis en al die planten naar behoren verzorgen kost dus ook steeds meer tijd. Maar tegelijk hebben we een drukke job, een goed gevuld sociaal leven én willen we tijd maken voor selfcare. De oplossing? Selfcare en plantenliefde combineren.

Nee, we hebben deze idee niet uit onze duim gezogen. Brittany Gowan organiseert coachingsessies met planten – haar bedrijf heet dan ook Pause With Plants. Het magazine Well + Good vroeg haar naar haar beste tips en die deelde ze met plezier. Enkele daarvan zijn op z’n minst opvallend te noemen.

1. Proosten met je planten







Gowan wil, net zoals alle plantenbaasjes, dat haar groene huisgenoten zich goed voelen. Daarom maakt ze elke morgen voor het ontbijt een rondje en geeft ze waar nodig wat water of voeding. Het hele proces maakt haar rustig en terwijl ze het water in de grond ziet sijpelen, drinkt ze zelf ook een paar glazen water om zich te hydrateren.

2. Plantenmeditatie

Mediteren hoeft niet per se zweverig te zijn. Het belangrijkste is dat je focust op je ademhaling. Adem rustig in en uit door je buik. Volgens Gowan helpt het haar om ondertussen haar planten te inspecteren en elk blad even te aanschouwen. Op die manier word je rustig en weet je meteen hoe je planten het stellen. Wie weet ontdek je wel een nieuw scheutje en dan is je dag weer helemaal goed.

3. Bevochtigen

Droge lucht is slecht voor je huid en je planten. Vooral in de winter, wanneer de verwarming aanstaat, kan de lucht binnenshuis uitdrogend zijn. Daarom is het een goed idee om te investeren in een luchtbevochtiger of om je planten regelmatig te besprayen met water. Schijnt het zonnetje, dan kan je bovendien genieten van prachtige regenboogtaferelen dankzij de watermist.

4. Ga eens aan een bloem ruiken

Niet alleen binnenhuis, maar ook buiten kan je genieten van al het groen dat de natuur te bieden heeft. Woon je op het platteland, dan is het natuurlijk makkelijker om even met je neus boven de bloemen te hangen dan in de stad. Maar ook steden worden zich steeds meer bewust van wat groen tussen al dat grijs. Geniet van elke plant die je tegenkomt en ruik eens aan de bloemen; het doet wonderen voor je gemoed.