Tachtiger komt om bij fietsongeval in Zelzate nabij Nederlandse grens

Een 83-jarige fietser is zaterdagmiddag in Zelzate om het leven gekomen bij een botsing met een auto op de Belgisch-Nederlandse grens nabij het Nederlandse Westdorpe. Dat meldt de Provinciale Zeeuwse Courant. Het slachtoffer uit Zelzate stak rond 15.35 uur de Tractaatweg over bij de kruising met de Stekkerweg in Zelzate en werd geraakt door de auto. De hulpdiensten werden ingeschakeld, maar de man overleed ter plaatse.

Volgens een woordvoerder van de hulpdiensten vond het ongeluk plaats in Nederland, maar belandde het slachtoffer in België op het wegdek. Daarom werken agenten uit beide landen samen. De Nederlandse afdeling Verkeers Ongevallen Analyse van de politie doet sporenonderzoek.

De automobilist is meegenomen voor verhoor.

bron: Belga