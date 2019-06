Fraudeonderzoek Belgisch voetbal – Voorzitter Dirk Huyck (Waasland-Beveren): “Eindelijk zijn 7 zwarte maanden voorbij”

Dirk Huyck kreeg zaterdag een voorwaardelijke schorsing voor het verzaken aan de meldingsplicht in het matchfixingdossier rond KV Mechelen/Waasland-Beveren. De voorzitter van de Waaslanders slaakte een zucht van opluchting. “Eindelijk kunnen we die zeven zwarte maanden achter ons laten”, reageerde Huyck zaterdagavond. In tegenstelling tot KV Mechelen werd Waasland-Beveren vrijgesproken van alle beschuldigingen. En dus blijven de Waaslanders in 1A. “In de club is iedereen heel erg blij. Dat ik geschorst ben is bijzaak, de club is veilig. Eindelijk kunnen we die zeven zwarte maanden achter ons laten. Ik kan niemand uitleggen hoe zwaar die waren. Ik heb altijd geprobeerd transparant en eerlijk te zijn. Dat was volgens mij de enige manier om hier door te raken”, aldus Huyck.

De voorzitter van Waasland-Beveren gaat niet helemaal vrijuit, maar komt weg met een voorwaardelijke straf wegens het verzaken aan de meldingsplicht. Een inbreuk waar hij ook schuldig voor pleitte voor de Geschillencommissie Hoger Beroep. “Ik wist zelfs niet dat er zoiets bestond. De voetbalbond moet dat wapen tegen matchfixing beter uitleggen. Voortaan zal ik, en met mij ook de club, daar beter op letten, dat spreekt voor zich.”

De focus gaat nu naar de voorbereiding van volgend seizoen in 1A. “We beginnen met een heel grote achterstand op het nieuwe seizoen met betrekking tot de transferperiode. We gaan hard moeten werken om de afgelopen zeven maanden recht te trekken. De club heeft geleden”, aldus Huyck, die wel beseft dat het laatste woord over deze zaak nog niet gezegd is.

bron: Belga