Fraudeonderzoek Belgisch voetbal – “Dirk Huyck is erg tevreden met uitspraak”

Dirk Huyck, voorzitter van voetbalclub Waasland-Beveren, is bijzonder gelukkig dat zijn club niet gesanctioneerd werd en kan ermee leven dat hij een jaar voorwaardelijk geschorst werd voor alle activiteiten bij de KBVB. Dat zegt zijn advocaat John Maes in een reactie. “Wij zijn heel gelukkig met deze uitspraak, want wij hebben op het proces altijd gezegd dat als hij inderdaad een fout heeft gemaakt, een voorwaardelijke schorsing meer dan voldoende zou zijn. Mijn cliënt is ook heel tevreden dat zijn club niet gesanctioneerd werd. Dit toont niet alleen aan dat de Geschillencommissie Hoger Beroep de juiste accenten heeft gelegd, maar ook bij wie de echte verantwoordelijkheid lag en die lag beslist niet bij Waasland-Beveren”, verklaart Maes. “Hopelijk houdt het voor mijnheer Huyck nu op en gaan het bondsparket of de tussenkomende partijen niet in beroep.”

bron: Belga