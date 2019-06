Bram Sikkens grijpt in stuntrace nipt naast podium

Bram Sikkens is vandaag op de Wereldbeker kajak sprint in het Duitse Duisburg op de K1 500 meter op de vierde plaats geëindigd. De 22-jarige Mechelaar kwam halfweg als tweede door en dat op amper drie honderdsten van een seconde na tweevoudig wereldkampioen Fernando Pimenta. Achteraf bleek dat beide mannen iets te snel van start waren gegaan, want in de slotmeters werden ze voorbij gegaan door vicewereldkampioen Tom Liebsher en de Hongaar Balint Kopasz, vierde op het WK 2018.

Sikkens kwam amper drie tienden van een seconde tekort voor een podiumplaats.







Bron: Belga