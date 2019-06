Apple komt na vier jaar met nieuwe iPod

Technologiegigant Apple heeft dinsdag zijn nieuwe iPod touch voorgesteld, vier jaar nadat het laatste model werd uitgebracht. Het toestel heeft een grotere opslagcapaciteit en een krachtigere processor, meldt het bedrijf. Apple heeft te kampen met een dalende verkoop van de iPhone, en haalt daarom mogelijk het onderste uit de kast door een nieuw toestel op markt te brengen. Eerder kondigde het bedrijf ook al aan zich in de videostreaming te gooien, persabonnementen te zullen aanbieden en abonnementen voor videogames.

De nieuwe iPod touch heeft een A10 Fusion-processor, waardoor de graphics drie keer sneller laden, aldus Apple. De processor is echter minder sterk dan die in de nieuwste iPhones. De iPod heeft hetzelfde scherm als het model dan in 2015 uitkwam.

De nieuwe generatie iPod, grosso modo een iPhone zonder telefoonfunctie, is te koop vanaf 239 euro voor het model van 32 gigabyte. Voor 128 gigabyte betaal je 349 euro en voor 256 gigabytes tel je 459 euro neer.

De eerste iPod die in 2001 werd gelanceerd, kende een groot succes en markeerde de ommekeer van het bedrijf naar de draagbare toestellen. Die leidde in 2007 tot het enorme succes van de eerste iPhone.

Bron: Belga