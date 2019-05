Roland-Garros – Goffin houdt ondanks nederlaag goed gevoel over aan viersetter tegen Nadal

David Goffin (ATP-29) is er vrijdag niet in geslaagd te stunten op Roland-Garros. De 28-jarige Luikenaar ging in de derde ronde na een verdienstelijke partij onderuit tegen de Spaanse gravelkoning Rafael Nadal (ATP-2) in vier sets. “Ik heb mijn spel teruggevonden”, reageerde Goffin achteraf. Na 2 uur en 50 minuten stonden de 6-1, 6-3, 4-6 en 6-3 setstanden op het scorebord. “Het is een nederlaag en dus ben ik teleurgesteld. Mijn grandslamtoernooi zit er nu al op”, aldus Belgiës beste tennisspeler, die het in de eerste set knap lastig had tegen de titelverdediger. “Alsof ik tegen een muur stond te spelen. Zijn slagen waren met zoveel kracht dat ik amper een winner kon terugslaan. Na die eerste set moest ik echt uit een ander vaatje tappen: iets agressiever spelen, beter serveren en minder fouten maken. Want Nadal zat echt in een zetel.”

In de derde set stond Goffin op gelijke hoogte met Nadal. “Ik ben heel tevreden, maar aan de andere kant: het is maar een set. Ik was nog heel ver verwijderd van de overwinning. Maar Nadal speelde op zijn niveau en dan is het moeilijk om hem te passeren”, was de Luikenaar eerlijk. Ondanks de nederlaag zal Goffin Parijs verlaten met opgeheven hoofd. Na een voorlopig kleurloos seizoen vond hij zijn niveau terug. Daar moet hij moed uit putten voor het grasseizoen.

“Ik heb mijn spel teruggevonden in dit toernooi”, beseft ook Goffin. “Ik was opnieuw competitief. Daar put ik kracht uit en dat is het belangrijkste. Nadal was vandaag gewoon sterker. Maar ik kan heel veel goede zaken van deze match onthouden. En dat moet ik meenemen voor de rest van het seizoen.”

bron: Belga