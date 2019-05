Charleroi neemt Osimhen zoals verwacht over van Wolfsburg

Victor Osimhen maakt definitief de overstap naar Charleroi. De Carolo’s maakten gebruik van de optie om de 20-jarige Nigeriaan, die afgelopen jaargang op huurbasis in Charleroi speelde, binnen te halen. Osimhen komt over van het Duitse Wolfsburg, dat de transfer vrijdag bevestigde. Osimhen speelde zich dit seizoen in de kijker bij Charleroi met in totaal twintig treffers en vier assists. Charleroi won play-off 2, maar verloor nadien de testmatch om een Europees ticket tegen Antwerp.

Het is evenwel niet zeker dat Osimhen tijdens het nieuwe seizoen effectief het shirt van Charleroi zal dragen. De aanvaller kan rekenen op heel wat interesse van Europese subtoppers en verlaat België mogelijk deze zomer nog voor een veelvoud van de 3,5 miljoen euro die Charleroi nu bij Wolfsburg zou neertellen. Naar verluidt, hebben vooral Rijsel en AC Milan hun oog laten vallen op de beloftevolle spits.







bron: Belga