Champions League – Bernard Tapie kocht match tussen FC Brugge en Marseille van 1993

Bernard Tapie, de voormalige voorzitter van Olympique Marseille, wordt er door de Roemeense coach en ex-speler Cornel Dinu van beschuldigd het Champions League-duel tussen Club Brugge en l’OM in 1993 omgekocht te hebben. Dat meldt de Franse nieuwswebsite Mediapart vrijdag. Club Brugge was als Belgisch landskampioen in 1992 geplaatst voor de eerste editie van de Champions League. In de laatste groepswedstrijd in het Brugse Olympiastadion op 20 april 1993 moest Marseille winnen om door te stoten naar de finale. Tapie zou behalve Club Brugge ook de Roemeense scheidsrechter Roemeen Ion Craciunescu omgekocht hebben.

Dat doet Cornel Dinu, een Roemeense ex-voetballer en voormalig bondscoach van zijn land, althans uit de doeken in een nieuw boek dat Mediapart kon lezen. Tapie zou hem destijds gevraagd hebben om Craciunescu om te kopen. Als zijn sterspeler Basile Boli geel kreeg, was die immers geschorst voor de finale. En dus zou Tapie 20.000 dollar overgemaakt hebben aan de ref om dat te voorkomen.

Ook zou Tapie aan Dinu gezegd hebben dat Raymond Goethals, toenmalig trainer van l’OM en Bruggeling, mee in het complot zat. “Dankzij hem zullen de Belgen ons geen last bezorgen”, zouden de exacte woorden van Tapi geweest zijn. Goethals zou geld hebben overgemaakt aan FC Brugge.

De ex-voorzitter van Olympique Marseille ontkent de aantijgingen in Mediapart. “Het is hallucinant dat iemand zomaar beschuldigingen kan uiten, zonder bewijzen of getuigenissen”, reageerde Tapie, die eerder dat seizoen wel werd veroordeeld tot zeven maanden cel wegens matchfixing. Marseille zou spelers van Valenciennes in 1993 betaald hebben om hun onderlinge competitiewedstrijd te verliezen.

Waarheid of niet, Marseille won die wedstrijd in Brugge met 0-1. L’OM won de groep met 9 punten, voor de Glasgow Rangers met acht en Club met vijf. Marseille won uiteindelijk de finale tegen Milan met 1-0 dankzij een doelpunt van Basile Boli.

bron: Belga