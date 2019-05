Peter Van de Veire is opnieuw papa geworden

View this post on Instagram

Lex Van de Veire . 30 mei 2019 . 3,440 kg. 49,5 cm . Tuimelaar. Tovenaar. Tintelende Tureluur. Welkom in de wereld. Een wereld vol wonder. Bescherm. Bewonder. Bespeel. Beleef. Lex. Lief. Lach. Leef.