Verkiezingen19 – An Christiaens (CD&V) verliest zetel in Vlaams parlement: “Geen rekening mee gehouden”

An Christiaens (CD&V) geraakte vanop de derde plaats in Limburg niet herverkozen voor het Vlaams parlement. “Ik ben eerste schepen in Tongeren, dus ik werk daar verder. Ik ga de komende maanden bekijken wat ik verder ga doen. Ik heb uiteraard mijn engagement binnen de partij, maar vijf jaar is lang”, zegt Christiaens aan Belga. “Het was een onverwachte uitslag, zowel algemeen als voor Limburg. We hadden een heel goede peiling in Het Belang van Limburg, maar dat bleek totaal niet overeen te stemmen met de werkelijkheid. Die realiteit is voor mij dat mijn zetel verloren ging aan het Vlaams Belang”, stelt Christiaens.

Zowel voor Christiaens zelf als voor CD&V is de toekomst nog onzeker. “In de politiek is het altijd onzeker, maar gelet op de peilingen die er zo kort voor verkiezingen waren, was dit het scenario waar weinigen – ik alleszins niet – rekening mee gehouden hadden”, legt Christiaens uit. “Uiteraard moet er een analyse gemaakt worden, want dit was iets wat niemand verwacht had. We moeten minstens herbronnen en kijken welke richting we met de partij uitgaan. Dat moet in alle sereniteit en zonder overhaaste beslissingen kunnen gebeuren.”

Christiaens voelde tijdens de campagne niet dat het Vlaams Belang zo zou groeien. “Dat was eigenlijk veel minder dan ik op voorhand bij de start van de campagne had verwacht. Ik ben veel op markten geweest en dat heb ik zeker niet aangevoeld”, vertelt Christiaens. “Het thema migratie kwam weinig ter sprake, maar ik merkte wel nog veel onbeslistheid bij de mensen, zelfs de dag voor de verkiezingen. Die mensen hebben duidelijk voor extreemrechts gekozen. Ik heb er geen verklaring voor.”

bron: Belga