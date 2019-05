EUROPA: Duitse regeringspartijen bezinnen zich over verkiezingsnederlaag

Het CDU/CSU en de SPD hebben bij de Europese verkiezingen samen een kwart van hun zetels in het Europees Parlement moeten inleveren. Dat blijkt maandag uit de definitieve resultaten. Het slechte resultaat versterkt de onzekerheid over de toekomst van de grote coalitie in Berlijn. De conservatieve CDU/CSU (28,9 pct) legt uiteindelijk beslag op 29 van de 96 Duitse zetels in het Europees Parlement. De voorbije vijf jaar had de formatie van bondskanselier Angela Merkel nog 34 verkozenen in Straatsburg. De Beierse zusterpartij CSU houdt daarbij nog goed stand. Het is vooral de CDU van Merkel en de nieuwe partijvoorzitter Annegret Kramp-Karrenbauer die verliest.

De sociaaldemocratische coalitiepartner SPD (15,8 pct) doet echter nog veel slechter. De partij valt terug van 27 naar 16 zetels. De SPD verloor ook haar tweede plaats in de pikorde aan de groenen (20,5 pct), die beslag leggen op 20 zetels. Daar komt voor de partij ook nog een fiasco bij de lokale verkiezingen in Bremen bovenop, waar ze voor het eerst in 70 jaar de CDU boven zich moet dulden.







De Duitse pers concludeert dat de coalitie zich in woelige wateren bevindt. “De grote coalitie wankelt na deze verkiezingsavond. De coalitie is in gevaar want (…) CDU en SPD werden afgestraft door de kiezers en deze instabiliteit kan op elk moment tot een breuk leiden”, zo analyseert het blad Der Spiegel.

Deze ochtend komen de coalitiepartijen eerst apart bijeen. Nadien beraadt de regeringstop zich. SPD-partijvoorzitter Andrea Nahles sloot zondagavond een vertrek uit de regering nog uit, maar rondom haar is men de druk aan het opvoeren. Of de regering gaat een meer sociale koers varen, of de SPD trekt de stekker eruit. “Wij hebben geen abonnement genomen op rechts”, klinkt het in een open brief van enkele vertegenwoordigers van de linkerzijde van de partij, onder wie jongerenvoorzitter Kevin Kühnert.

De overige dertig Duitse zetels worden verdeeld onder AfD (11 pct, 11 zetels), Die Linke (5,5 procent, 6 zetels), de liberale FDP (5,4 procent, 5 zetels) en een rist kleinere partijen.

bron: Belga