Djokovic opent met makkelijke winstpartij

Nummer één van de wereld Novak Djokovic heeft vandaag zonder veel energie te verspillen de tweede ronde op Roland Garros bereikt. De Serviër haalde het na dik anderhalf uur tennis in drie sets (6-4, 6-2 en 6-2) van de Pool Hubert Hurkacz (ATP 44). Djokovic, winnaar in Parijs in 2016, treft in de tweede ronde de Zwitser Henri Laaksonen (ATP 104). Die versloeg in zijn eerste ronde op Roland Garros de Spaanse qualifier Pedro Martinez (ATP 134) in drie sets (6-1, 6-0 en 7-6 (7/4)).

Ook Stan Wawrinka (ATP 28) staat in de tweede ronde. De Zwitser, winnaar in Parijs in 2015, won zijn eerste duel op Roland Garros na bijna 2,5 uur tennis in vier sets (6-1, 6-7 (3/7), 6-2 en 6-3) van de Slovaak Jozef Kovalik (ATP 132). Wawrinka speelt in de tweede ronde tegen de Chileen Christian Garin (ATP 37).







bron: Belga