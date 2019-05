De bibliotheek beu? Studeer eens in een nachtclub

Uitgekeken op de vier muren van je slaapkamer, geen lege stoel meer te vinden in de overvolle stadsbibliotheek of geen zin in eenzame opsluiting op je kot? De laatste jaren zetten steeds meer unieke locaties de deuren open voor blokkende studenten. Van kerken en kloosters tot brouwerijen, musea en zelfs brandweerkazernes. Maar wat dacht je van een nachtclub?

In mei en juni worden club Ampère (Antwerpen), Vooruit (Gent) en Barvista (Leuven) omgetoverd tot ‘Red Bull Study Club’: hippe studeerlocaties waar je de hele dag én nacht doorlopend kan studeren. Vandaag wordt in Brussel de aftrap gegeven en kan je terecht in voormalige school en inmiddels populaire nachtclub Jeux D’Hiver.

Yoga







In tegenstelling tot wat je zou verwachten, schallen er voor één keer eens geen luide beats door de muziekboxen in de vier nachtclubs. In het midden van de dansvloer geen uitbundige dansers, wél ijverige studenten met hun neus in de cursussen. Ze krijgen bovendien gratis drankjes en gezonde snacks aangeboden en kunnen yogasessies volgen. Tijdens de vorige examenperiode in januari trokken maar liefst 1.500 ijverige studenten met hun boeken en laptop naar de Red Bull Study Club.

27-29/05 : Jeux d’Hiver, Brussel

4-6/06 : Ampère, Antwerpen

12-14/06 : Vooruit, Gent

17-19/06 – met closingparty – Barvista , Leuven