Eerste minister Charles Michel (MR) heeft samen met zijn partner Amélie Derbaudrenghien vanochtend rond 8.30 uur zijn stem uitgebracht. De Kamerlijsttrekker van MR in Waals-Brabant deed dat in een stembureau in Limal, een deelgemeente van Waver. Michel kwam met een glimlach weer uit het stemhokje. Later op de dag trekt hij naar het MR-hoofdkwartier in Brussel, waar hij deze avond een toespraak zal geven.

bron: Belga