“Links in Wallonië en centrumrechts in Vlaanderen verzoenen ‘hell of a job'”

In Brasschaat heeft kandidaat-premier Jan Jambon (N-VA) zijn stem uitgebracht. Jambon zei “een heel goed gevoel” te hebben over de stembusgang en blikte al even vooruit op zijn kandidatuur. “Als de opiniepeilingen waarheid worden, zou het kunnen dat er in Wallonië een links en in Vlaanderen een centrumrechtse meerderheid gevormd wordt”, zei hij aan Belga. “Dan wordt het een ‘hell of a job’ om dat te verzoenen.” Een goedgemutste Jambon zei wel “heel goede hoop” te hebben op een mooie uitslag voor zijn partij. “De feedback tijdens de campagne was enorm”, zegt hij. “Er staat ook veel op het spel en de mensen hebben kunnen zien dat er een duidelijke keuze is. Men kan kiezen voor het front dat in Wallonië wordt gevormd en misschien Vlaamse bondgenoten vindt om een links beleid met belastingverhogingen, veiligheidsproblemen en open grenzen op ons af te sturen. Of men kan kiezen om een Vlaams, centrumrechts beleid mogelijk te maken dat een Waalse belastingtsunami kan afblokken. Nu is het afwachten.”

Jambon hoopt naar eigen zeggen op minstens dertig procent voor N-VA. “Ik wil vanavond de drie zien bij ons ja, dan ben ik een heel gelukkig man”, zegt hij. “In tweede orde kijken we natuurlijk ook al wat de mogelijke coalities zullen zijn, maar eerst en vooral moeten we de grootste partij van het land blijven.”







bron: Belga