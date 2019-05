Kort Sport

Toronto heeft zich voor de eerste keer in de clubgeschiedenis geplaatst voor de NBA-finale. De Raptors versloegen Milwaukee met 100-94 en kwamen zo op een onoverbrugbare 4-2 voorsprong in de finale van de Eastern Conference.

Het Nederlandse Team Jumbo wint de Hammer Series in het Noorse Stavanger. Op de slotdag won het ook de afsluitende ploegentijdrit. Team Sunweb werd tweede.







De Sloveen Tim Gajser (Honda) heeft zowel de eerste als de tweede reeks gewonnen op de Grote Prijs van Frankrijk in de MXGP. In de MX2 greep Jago Geerts net naast zijn eerste GP-overwinning. De 19-jarige Belg won de eerste reeks voor Jorge Prado (KTM) en werd tweede na diezelfde Prado in de tweede reeks. De tweede reeks telt echter het zwaarst door en dus was de overwinning voor regerend wereldkampioen Prado

Oostende en Limburg United treffen mekaar in de halve finales van de play-offs in de Euromillions Basket League. Oostende rekende in de tweede partij van de kwartfinales af met Aalstar (74-91), terwijl Limburg het haalde met 103-101 van Charleroi. Ook Brussels, dat zich met 73-75 de betere toonde van Bergen-Henegouwen, stoot door.

bron:Â Belga