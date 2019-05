“Franstaligen zullen rekening moeten houden met Vlaamse uitslag”

CdH-voorzitter Maxime Prévot reageert ongerust op de nakende verkiezingsoverwinning van Vlaams Belang in Vlaanderen. “Een dergelijke bruine golf over het noorden van het land is niet goed voor de democratie, noch voor het land”, zei hij aan RTBF. Volgens de cdH-kopman zullen de Franstaligen daar rekening mee moeten houden bij de regeringsvorming. In Vlaanderen staat Vlaams Belang op forse winst, en dat maakt de Franstalige partijvoorzitters ongerust. Eerder reageerden uittredend premier Charles Michel (MR) en Elio Di Rupo (PS) al bezorgd, en ook Maxime Prévot van cdH is er niet gerust op. “We hoopten dat N-VA zo laag mogelijk scoorde, maar niet noodzakelijk met een goede score voor Vlaams Belang tot gevolg”, reageerde hij bij RTBF.

Samen halen Vlaams Belang en N-VA voorlopig 45 procent van de Vlaamse stemmen, waarschuwde Prévot. De Franstaligen zullen daar rekening mee moeten houden, vindt hij. “Ik weet dat er in Franstalig België regeringen zijn die we zouden willen, maar men moet ook helder nadenken over de regeringen die mogelijk zullen zijn in het licht van de resultaten in Vlaanderen”, zei Prévot aan RTL-TVi. Over de eerste resultaten in Wallonië wilde de cdH-voorzitter nog niets kwijt, wegens te voorlopig.







bron: Belga