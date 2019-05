Rechtse golf rolt over Vlaanderen

Het Vlaams Parlement zal er binnenkort fors anders uitzien. Regeringspartijen N-VA, Open Vld en CD&V verliezen duidelijk terrein. Grote winnaar is Vlaams Belang, dat met 18,6% de tweede grootste partij wordt, na N-VA. Volgens een prognose van de VRT zou ook PVDA voor het eerst in haar geschiedenis verschillende zetels halen in het Vlaamse halfrond.

Met 25,4% zou N-VA de grootste partij blijven in het Vlaams Parlement. De partij zou wel wel 6,5 procentpunt verliezen tegenover 2014 en zou daarmee zo’n 8 zetels moeten inleveren.







Ook coalitiepartners CD&V en Open Vld verliezen terrein. CD&V, in 2014 nog de tweede grootste partij met 20,5%, zakt meer dan 5 procentpunt naar 15,2%. En de Vlaamse liberalen van Open Vld zakken van 14,2% naar 12,9%.

“Rechtse golf over Vlaanderen”

Grote winnaar is Vlaams Belang. Die partij springt in één klap van 5,9% naar 18,6% en wordt daarmee de tweede partij van Vlaanderen. In het Vlaams Parlement zou de partij van 6 naar 23 zetels springen, blijkt uit een prognose van de VRT.

«Ik dacht dat we ons resultaat gingen verdubbelen, maar dit is werkelijk ongezien», reageert Sam Van Rooy op de uitslag van zijn partij. «We grijpen niet alleen stemmen van de N-VA, maar van alle middenpartijen. Dit is een rechtse golf over Vlaanderen.»

Van Rooy wordt niet alleen Vlaams parlementslid, maar neemt binnen enkele maanden ook de scepter van oudgediende Filip Dewinter over als Antwerps fractieleider. «Dat is heel wat, maar ook een droom die uitkomt», zegt Van Rooy.

Primeur voor PVDA

Bij de linkse oppositiepartijen is het beeld verdeeld. Groen gaat er lichtjes op vooruit en gaat van 8,7% naar 10%. Sp.a verliest dan weer terrein en zakt van 14% naar 10%.

Voor het eerst zou ook de PVDA zetels veroveren in het Vlaamse halfrond. De partij komt uit op 5,3%. De VRT-zetelprognose komt uit op vier Vlaamse zetels voor de communisten.

Sp.a zelf heeft volgens de Vlaams parlementslid Bruno Tobback geen slechte campagne gevoerd. «Maar we zijn misschien te veel met onszelf bezig geweest. Mensen zijn duidelijk op zoek naar een alternatief voor het huidige beleid.»

“Kiezer heeft altijd gelijk”

N-VA-voorzitter Bart De Wever liet gisteravond weten dat zijn partij als grootste het initiatief zal nemen. «We zullen alle Vlaamse partijen uitnodigen, want Vlaanderen heeft een krachtige regering nodig.» De Wever bracht ook hulde aan Vlaams Belang, dat bij deze verkiezingen dus uit zijn as herrees. «Er zijn vandaag veel verliezers, dus is er ook een grote winnaar. Ik wil Vlaams Belang feliciteren met deze verkiezingsoverwinning, want de Vlaamse kiezer heeft gesproken en in een democratie heeft de kiezer altijd gelijk.»