Eerste resultaten tonen verlies voor N-VA

De stembureaus waar er nog met potlood en papier gestemd wordt, zijn gesloten. Wie elektronisch moet stemmen, kan dat nog tot 16 uur. Ondertussen zijn ook al de eerste resultaten bekendgemaakt. Die tonen een verlies voor de N-VA.

De eerste uitslag kwam uit het Limburgse Tongeren, de thuisbasis van Patrick Dewael. Het gaat om een resultaat voor het Vlaams parlement. Daar haalt N-VA 15 procent (-10,9), CD&V 22 procent (+1,4), Open VLD 32 procent (+16,5), SP.A 12 procent (-9,6), Groen 5 procent (-0,8), Vlaams Belang 8,6 procent (+2,4) en PVDA 3,5 procent.







De volgende was Heist-op-den-Berg met de uitslagen voor de Kamer. Er is slechts één bureau geteld voorlopig. De tendens van zware verliezen voor N-VA zet zich echter voort. Zo haalt N-VA in Heist-op-den-Berg voorlopig 26,87 procent, dat is 13,31 procent minder dan de verkiezingen van 2014. Vlaams Belang haalt 21,22 procent, dat is 14,23 procent meer dan de vorige verkiezingen. Open VLD haalt 14,05 procent, CD&V 10,99 procent, SP.A 10,69 procent, Groen 9,77 procent en PVDA 6,41 procent.

Het blijft voorlopig gissen of deze zeer beperkte eerste resultaten in de loop van de dag een correcte waardemeter zullen blijken.