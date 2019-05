Cannes 2019: Gouden Palm gaat naar Zuid-Koreaanse ‘Parasite’

Het 72ste filmfestival van Cannes heeft een waardig palmares opgeleverd. De Gouden Palm ging finaal naar de film die effectief de meeste indruk had gemaakt: ‘Parasite’ van de Zuid-Koreaanse regisseur Bong Joon-ho (foto links).

De man maakt al zijn hele leven instant klassiekers (‘Memories of Murder’, ‘The Host’, ‘Mother’). Hij mikt opnieuw in de roos met een bijtende tragikomedie over een arm gezin dat een rijke familie manipuleert. De Belgische gebroeders Dardenne werden onderscheiden als regisseurs van ‘Le jeune Ahmed’. De derde Gouden Palm blijft hen dus ontglippen maar Beste Regie ontbrak nog in hun indrukwekkende Cannes-collectie (8 deelnames, 7 prijzen). De Caméra d’Or voor beste debuut ging net als vorig jaar (‘Girl’) naar een Belgische productie, ‘Nuestras madres’ van de Belgisch-Guatemalaanse regisseur César Diaz. Het mooiste moment van de avond was dan weer Spaans: de zichtbare ontroering van Antonio Banderas toen hij tot beste acteur werd gekroond voor zijn hoofdrol in Almodóvars ‘Dolor y gloria’.

Overzicht van alle winnaars:

Gouden Palm: ‘Parasite’ van Bong Joon-ho (Zuid-Korea)

Grote Prijs: ‘Atlantique’ van Mati Diop (Frankrijk)

Regie: Jean-Pierre & Luc Dardenne voor ‘Le jeune Ahmed’ (België)

Acteur: Antonio Banderas voor ‘Dolor y gloria’ van Pedro Almodóvar (Spanje)

Actrice: Emily Beecham voor ‘Little Joe’ (Oostenrijk/UK)

Juryprijs (ex aequo): ‘Les misérables’ van Ladj Ly (Frankrijk) en ‘Bacurau’ van Kleber Mendonça Filho & Juliano Dornelles (Brazilië)

Scenario: Céline Sciamma voor ‘Portrait de la jeune fille en feu’ (Frankrijk)

Bijzondere vermelding: ‘It Must Be Heaven’ van Elia Suleiman (Palestina)

Camera d’Or voor beste debuut: ‘Nuestras Madres’ van César Díaz (België)







Ruben Nollet

@rubennollet