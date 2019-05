Bronstige tiener komt met penis in regenpijp vast te zitten

Geile tieners zijn tot heel wat in staat, maar deze Maleisische jongeman heeft het wel heel bont gemaakt. Hij moest door de brandweer met een cirkelzaag bevrijd worden nadat hij zijn penis had vastgestoken in een regenpijp. Dat meldt The Sun.

De 16-jarige jongeman was begonnen de pijp te penetreren bij wijze van seksspeeltje. Tijdens de actie was zijn geslacht echter zodanig opgezwollen dat het vast was komen te zitten.







Meer dan een uur lang probeerde de jongere zichzelf zonder succes te bevrijden. Tot zijn grote schaamte moest hij daarop zijn huisgenoten om hulp roepen. Brandweerman Seniman Idris zei dat hij rond 22 uur ’s avonds een noodoproepkreeg. “De metalen pijp in kwestie was ongeveer 15 centimeter lang en 5 millimeter dik.

Gezwollen trots

De reddingsofficieren van het Tangkak Fire kwamen met een metalen zaag op de proppen om de onfortuinlijke jongeman los te snijden. Hij zat echter ook vast aan de binnenkant en de hulpverleners moesten de hele pijp verwijderen.

Een videoclip uit het ziekenhuis toont hoe vonken de lucht in vliegen terwijl medici en brandweerman een cirkelzaag gebruiken om de pijp te verwijderen.

De dokters adviseerden de huisgenoten om de pijp af te sluiten in het geval de jongeman nogmaals zin zou hebben. Buiten het gekrenkte ego, kwam hij er heel(voor)huids vanaf.