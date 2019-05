Werkgelegenheid niet in het gedrang bij Gents Huawei-filiaal

De beslissing van het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken om de commerciële banden met Huawei te verbreken, heeft geen invloed op de tewerkstelling bij Huawei Technologies Research & Development in Gent. Dat meldt de Europese tak van Huawei in een korte verklaring aan Belga.

Huawei Technologies Research & Development is een Belgisch filiaal dat zowat 40 mensen tewerk stelt. De werkgelegenheid bij het dochterbedrijf, dat in Gent een nieuwe generatie zenders ontwikkelt, is ook na de beslissing “normaal en niet geaffecteerd”, aldus Huawei.

Het Gentse Huawei Technologies Research & Development NV werd in 2010 opgericht als spin-off van het Leuvense IMEC en in 2013 overgekocht door de Chinezen. Maar het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken stelde onlangs een lijst op met 68 bedrijven die banden hebben met de Chinese telecomgigant Huawei.

Washington wil de commerciële banden tussen de Verenigde Staten en het bedrijf beëindigen, omdat “er een groot risico is dat het betrokken is bij activiteiten die ingaan tegen de nationale veiligheid of de belangen wat betreft Amerikaans buitenlands beleid”.

Bron: Belga