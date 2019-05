“Waasland-Beveren werkte actief mee aan matchfixing”

Volgens bondsprocureur Kris Wagner houdt de verdediging van Waasland-Beveren geen steek. “De club claimt enkel benaderd te zijn door KV Mechelen, maar werkte actief mee aan matchfixing”, zei hij vandaag in zijn pleidooi voor de Geschillencommissie Hoger Beroep. De bondsprocureur liep ook bij Waasland-Beveren de vier beklaagden één voor één af en begon bij voorzitter Dirk Huyck. Wagner haalde het incident aan waarbij Huyck een klap kreeg in de nek van Olivier Somers (KV Mechelen). “We hadden achteraf gezien beter voluit gegaan”, citeerde hij uit een telefoontap van een gesprek met Swolfs. “Dat betekent maar één ding: Waasland-Beveren is niet voluit gegaan”, aldus Wagner. Dat Huyck ook een tweede keer samenzat met Dejan Veljkovic begrijpt de bondsprocureur niet. “Uit beleefdheid? In normale omstandigheden doe je dat niet, toestemmen met een tweede vergadering met maffiose personen. Maar de intentie was om KV Mechelen te helpen.” Wagner ontkende verder dat Huyck niet vervolgd werd wegens het verzaken aan de meldingsplicht.

Swolfs wordt door het Bondsparket beschouwd als een van de spilfiguren in de hele zaak. “Hij was de draaischijf voor informatie, sprak met makelaars (met Walter Mortelmans, red.) en was de rechtstreekse lijn naar KV Mechelen. Een bloemlezing uit de citaten die Swolfs worden aangewreven: “Geen probleem om te helpen, maar niet financieel”, “We kunnen Joachim Van Damme opstellen. Die heeft weinig woorden nodig” en “De trainer (Sven Vermant, red.) is een dwarsligger die de aap uithangt”.







Bestuursleden Walter Clippeleyr en Jozef Van Remoortel typeerde Wagner niet als spilfiguren, maar waren volgens de bondsprocureur perfect op de hoogte. “Clippeleyr had volgens de taps voorgesteld aan Dirk Huyck om berichten en mails te wissen van zijn gsm en tablet. Huyck verklaarde aan de onderzoeksrechter dat dat over de communicatie met Veljkovic ging. Terwijl tijdens de ondervragingen met het bondsparket gezegd werd dat dat over de communicatie met KV Mechelen-fans ging. Die versies spreken elkaar tegen en dus is de tweede uitleg ongeloofwaardig.”

Van Remoortel zou in een telefoongesprek met Huyck dan weer gezegd hebben dat hij “liever heeft dat KV Mechelen wint”. “Meneer Van Remoortel had beter moeten weten met zijn ervaring in het voetbal en op zijn leeftijd”, aldus Wagner.

bron: Belga