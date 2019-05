SpaceX haalt miljard op bij beleggers

SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Tesla-oprichter Elon Musk, heeft een miljard dollar opgehaald bij investeerders. Het geld is bedoeld voor de uitbouw van een netwerk van satellieten om snel internet aan te bieden in delen van de wereld waar men met slechte internetverbindingen kampt. Het geld werd gedurende een periode van enkele maanden bijeengeharkt in ruil voor aandelen. De aandelen worden niet via de beurs verhandeld.

Het bedrijf van Musk is niet het enige met ambities om een ruimte-internetprovider te worden. Ook collega-miljardair Jeff Bezos van Amazon werkt aan zo’n plan.







Bron: Belga