Muyters wil 45.000 AI-opleidingen per jaar

Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters wil jaarlijks meer dan 45.000 Vlamingen opleiden in artificiële intelligentie (AI). Omdat AI de komende jaren een belangrijke rol zal spelen in het bedrijfsleven en op de arbeidsmarkt, werkt de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB aan een online cursus over de nieuwe technologie. Dat heeft het kabinet-Muyters gemeld. De VDAB wil vanaf september 2019 jaarlijks 45.000 Vlamingen laten kennismaken met AI aan de hand van een online cursus, in samenwerking met sectororganisaties en bedrijven. Daarnaast wil het ook Python-opleidingen aanbieden, een programmeertaal in webontwikkeling die veel gehanteerd wordt in AI-toepassingen.

“Met deze opleidingen willen we AI op een toegankelijke manier overbrengen op de brede bevolking”, zegt minister Muyters. “Veel Vlamingen hebben immers nog een onterechte koudwatervrees voor AI, terwijl het ongelooflijk veel opportuniteiten biedt.”







Jobs zullen volgens het kabinet-Muyters in de toekomst wijzigen of verdwijnen. Uit een studie van Agoria blijkt dat voor elke verdwenen job er drie à vier in de plaats komen. Daarom is het van belang dat de competenties van de bevolking up-to-date blijven.

“Vanuit VDAB zetten we al langer in op digitale competenties omdat we ervan overtuigd zijn dat ze een must zijn voor iedereen die mee wil blijven op een arbeidsmarkt”, zegt Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de VDAB. “Elke job, elke sector zal de impact voelen van digitalisering.”

Bron: Belga