Gele hesjes nemen geboortestad van Macron in

Honderden “gele hesjes” hebben vandaag Amiens, de geboortestad van president Emmanuel Macron, “ingenomen”. Aan de 28ste zaterdagbetoging van de “gilets jaunes” namen volgens de prefectuur 800 mensen deel, volgens de organisatoren 2.000. “Aangezien ons verhinderd wordt het paleis van Macron in te nemen, nemen we zijn stad in: Amiens”, hadden de gele hesjes in een “nationale oproep” aangekondigd die ruim verspreid werd op de sociale media.

’s Morgens kwamen enkele honderden “gilets jaunes” uit Normandië, Bretagne, Hauts-de-France of de Parijse regio in een park van Amiens bijeen waar een “feestelijk dorp” met stands van vakbonden en verenigingen was geïnstalleerd. In de namiddag vertrok de optocht van de betogers.







De politie verhinderde de manifestanten de toegang tot het stadscentrum. Enkele mensen gooiden met projectielen naar een bankkantoor en een hotel. De ordetroepen reageerden met traangas. Verscheidene winkels en banken hadden zich gebarricadeerd.

