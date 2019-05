E34 urenlang versperd door gekantelde vrachtwagen met melk in

De E34 is zaterdagochtend ter hoogte van Zoersel in alle vroegte volledig versperd geraakt richting Antwerpen door een gekantelde vrachtwagen. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. De vrachtwagen, die melk vervoerde, kreeg allicht een klapband. Er raakten geen andere voertuigen betrokken en door het vroege uur en het weekend viel de verkeershinder al bij al mee, aldus het Verkeerscentrum. Het ongeval gebeurde omstreeks 4.30 uur en was pas vier uur later afgehandeld. “De melk moest worden overgepompt en het wegdek was wat beschadigd geraakt, dat moest dus hersteld worden”, zegt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum.

Tijdens de afhandeling moest alle verkeer de snelweg verlaten in Zoersel, om een calamiteitenroute te volgen naar Massenhoven. Daar kon het de E313 op om verder richting Antwerpen te rijden. Omstreeks 8.30 uur was de weg weer vrij en was de omleiding niet meer nodig.

bron:Â Belga