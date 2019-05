Dodentol op Mount Everest stijgt tot tien

Dit klimseizoen zijn op de Mount Everest, de hoogste berg ter wereld, al tien alpinisten om het leven gekomen. Het jongste slachtoffer is een Brit. De 44-jarige Robin Haynes Fisher stierf vandaag in de vroege ochtend, op een hoogte van 8.700 meter toen hij aan de afdaling bezig was. “Hij was al 150 meter gedaald toen hij plots in elkaar stuikte. Zijn sherpa probeerde hem nog te redden, maar hij stierf ter plekke”, verklaarde Murari Sharma van de Everest Pariwar Treks in Kathmandu.

Gisteren kwam ook al de 56-jarige Ier, Kevin Hynes, om het leven. Hij stierf in zijn tent op een hoogte van 7.000 meter, na een terugkeer van de top. Eveneens gisteren kwam de Nepalese berggids Dhurba Bista (33) om het leven. Hij was ziek en werd nog per helikopter naar lagergelegen gebied gebracht, maar tevergeefs.







Eerder deze week kwamen ook al drie Indiase klimmers om het leven, een Amerikaan en een Oostenrijker. Een Ier raakte vermist na een val in de buurt van de top; men gaat ervan uit dat hij is omgekomen.

Door het gunstige klimweer is het de voorbije dagen erg druk op de Mount Everest. Honderden alpinisten wagen de klim naar de top. Critici menen dat het momenteel té druk is tussen Camp IV en de top van de hoogste berg ter wereld en foto’s lijken hen gelijk te geven.

Vorig jaar kwamen vijf klimmers om het leven op de Mount Everest.

Bron: Belga