Dayana Yastremska verovert derde WTA-titel

De Oekraïense Dayana Yastremska (WTA 42) heeft vandaag het WTA-toernooi in het Franse Straatsburg (gravel/250.000 dollar) op haar naam geschreven. Het zesde reekshoofd versloeg in de finale de Française Caroline Garcia (WTA 24) met 6-4, 5-7 en 7-6 (7/3). De wedstrijd duurde bijna drie uur.

Voor de 19-jarige Yastremska is het de derde WTA-titel. In februari was ze de beste in het Thailand Open in Hua Hin. In oktober vorig jaar opende ze haar erelijst met winst in Hongkong.







De 25-jarige Garcia mikte op een zevende titel, de eerste dit jaar. Ze won het toernooi van Straatsburg al eens in 2016.

