Vlaamse regering maakt 9 miljoen euro extra vrij voor Brusselse Ring

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) maakt 9 miljoen euro extra vrij voor de Brusselse Ring (R0). Dat geld gaat naar een aantal ‘quick wins’ aan de oostkant van de R0 en naar studies voor het aanpakken van de westkant van de Ring. De Brusselse Ring blijft voor veel weggebruikers een dagelijkse bron van ergernissen. Na de Ring rond Antwerpen is de R0 rond Brussel het grootste knelpunt in het verkeer. “Dit zou het kloppende hart van het land moeten zijn, maar we staan met z’n allen stil”, zegt Weyts.

Er zijn al jaren plannen om de Brusselse Ring aan te pakken. Zo is al beslist om aan de noordelijke kant van de Ring 3 miljard euro te investeren, met name in het scheiden van het doorgaande en het lokale verkeer. Tegelijk wordt er geïnvesteerd in 60 kilometer fietsinfrastructuur en 60 kilometer traminfrastructuur.







Voor de oostkant van de Ring komen er ingrepen – Weyts spreekt zelf van ‘quick wins’ – voor een aantal grote knooppunten, bijvoorbeeld aan het Leonardkruispunt, het Vierarmenkruispunt en het Groenendaalkruispunt. De geplande ingrepen zijn vaak gericht op de fiets: bestaande fietssnelwegen moeten voltooid worden en bijkomende fietsverbindingen moeten aangelegd worden.

Minister Weyts maakt tot slot ook geld vrij om de situatie aan de westkant van de Ring verder te onderzoeken. Die westkant moet het sluitstuk vormen voor de Ring rond Brussel. Volgens Weyts moet ook daar de doorstroming verbeteren en moet meer ingezet worden op de alternatieven voor de wagen. De Vlaamse overheid moet daar wel samenwerken met het Brusselse gewest omdat een groot deel van de R0 West op Brussels grondgebied ligt.

bron: Belga