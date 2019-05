Ontslag May: Labour wil nieuwe verkiezingen, Farage hoopt dat Tories “lessen trekken”

Labour, de linkse oppositiepartij in Groot-Brittannië, wil nieuwe verkiezingen. Dat zei Jeremy Corbyn, de leider van Labour, in een reactie via twitter op het aangekondige ontslag van premier Theresa May. “Theresa May heeft gelijk dat ze ontslag neemt. Ze heeft nu ingezien wat het land al maandenlang weet: ze kan niet regeren en haar verdeelde en uiteenvallende partij kan dat ook niet. Wie ook de nieuwe leider van de Tories wordt, moet de mensen via onmiddellijke algemene verkiezingen laten beslissen over de toekomst van ons land”, aldus Corbyn.

Nigel Farage, leider van de Brexit Party meent dat May de “mood” in het land en binnen haar partij “verkeerd heeft ingeschat”. Na David Cameron – die na het Brexit-referendum ontslag nam- zijn er nu al twee conservatieve regeringsleiders met – dixit Farage – “pro-EU-insticten” moeten aftreden. Als de conservatieve partij daar geen “lessen uit trekt, zal ze sterven, zegt Farage op twitter.







bron: Belga