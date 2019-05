Miniserie ‘Chernobyl’ is best gewaardeerde van het moment

Probeer je de leegte van ‘Game of Thrones’ te vullen nu de epische serie van HBO is afgelopen? Je hoeft niet eens van kanaal te veranderen, want daarop is nu de de nieuwe gerenommeerde dramareeks ‘Chernobyl’ te zien.

De eerste drie afleveringen zijn nog maar net uit, maar de vijfdelige miniserie prijkt al bovenaan de lijst met best beoordeelde televisieseries op de Internet Movie Database. De HBO-serie doet het daarmee beter dan gevestigde topseries als ‘Breaking Bad’, ‘Game of Thrones’ en ‘Planet Earth 2’.







‘Chernobyl’ onderzoekt de nasleep van ’s werelds grootste nucleaire ramp. Daarbij kwamen naar schatting 4.000 tot 90.000 mensen om het leven. Daarnaast zijn er nog tot op de dag van vandaag gebieden in Oost-Europa zwaar worden beïnvloed door radioactieve straling.

Doofpot

Regisseur Craig Mazin brengt 33 jaar na de ramp het verhaal van het gewone volk en die van de waarheid. De serie zet onschuldige slachtoffers en medewerkers in contrast met de Sovjetautoriteiten, die alles proberen te minimaliseren en in de doofpot te stoppen. De spannende dramareeks is niet altijd voor gevoelige kijkers, maar wel historisch correct. Onder andere acteurs Jared Harris, Emily Watson en Stellans Skarsgård spelen een belangrijke rol.