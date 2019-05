BIZAR. Braziliaanse adoptiekinderen stellen zichzelf tentoon op catwalk aan kandidaat-ouders

In Brazilië is er opschudding ontstaan over een evenement in een winkelcentrum waarbij kinderen en jongvolwassenen tussen de 4 en 17 jaar zichzelf op een catwalk presenteerden voor hun mogelijke nieuwe adoptieouders. Het ministerie van Vrouwen, Familie en Mensenrechten is niet te spreken over de ‘dierenmarkt’.

Het evenement ‘Adoptie op de Catwalk’ waarbij kinderen zich tentoonstelden aan mogelijke adoptieouders ligt zwaar onder vuur. Tijdens de ‘modeshow’ konden de ouders een keuze maken uit de paraderende kinderen die allemaal tussen de 4 en 17 jaar oud waren. Het optreden vond plaats in het winkelcentrum Pantanal in de Braziliaanse stad Cuiabá dat op zo’n 1.100 kilometer ligt van de hoofdstad Brasília.

Afkeuring







Op sociale media regende het kritieken op de zogenoemde “dierenmarkt”. “Kinderen zijn geen producten” en “hier ontbreekt gezond verstand” zijn slechts enkele uitingen van ongenoegen van het publiek. Ook op politiek niveau bleven de reacties niet uit. Het ministerie van Vrouwen, Familie en Mensenrechten reageerde in een verklaring “met afkeuring” op het evenement. “De staat en de maatschappij hebben de plicht om kinderen en jongvolwassenen te beschermen. De bescherming tegen het blootstellen van hun identiteit en emoties maakt hier deel van uit”, zo stelt het ministerie.

Context

De regionale afdeling van de Braziliaanse Orde van Advocaten, die mede-organisatoren waren van het evenement, probeerde het voorval te kaderen in een verklaring. “Het was nooit de bedoeling om kinderen te presenteren voor adoptie. Het idee was om meer bekendheid te geven aan de mogelijkheid om een familie te stichten door middel van adoptie”, aldus de Orde. “Geen van de kinderen werd verplicht om deel te nemen en de meesten waren net blij met de kans om mee te doen. Het evenement had ook de goedkeuring van de Kinderbescherming.” In Brazilië staan in totaal 9.524 kinderen opgegeven voor adoptie. Lang niet genoeg voor de 45.991 ouders die graag een een kindje willen adopteren.