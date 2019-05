7.500 deelnemers voor de betoging van Global Strike for Future in Brussel

Voor de 20ste en voorlopig laatste klimaatmars van Youth for Climate zijn vrijdag 7.500 betogers op straat gekomen in Brussel. Dat cijfer deelt de Brusselse politie mee. De mars staat in het teken van de tweede wereldwijde staking voor het klimaat, de Global Strike for Future.

Bij het vertrek op de Kunstberg werd al duidelijk dat er opnieuw heel wat enthousiasme was in de menigte jongeren. De betogers riepen verschillende slogans, zoals “On est plus chaud que le climat”, “hey hey, ho ho, fossil fuel has got to go» en «waar is dat draagvlak? Hier is dat draagvlak!”.

Creatief







De klimaatjongeren willen zich duidelijk blijven vastbijten in het thema klimaat. De vele borden met slogans die de stoet sieren, maken dat ook vrijdag weer duidelijk. Een bloemlezing van de creativiteit: “de wereld die moet nog een eeuwigheid mee”, “ga met de bus en ik geef u een kus”, “het klimaat verandert, waarom wij niet?”, “plant een bos of wij zijn de klos” of “cool kids saving the hot earth”.