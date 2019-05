Komende woensdag laatste groet aan Niki Lauda in kathedraal van Wenen

Komende week woensdag wordt er in de voormiddag in de Stephansdom in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen een ceremonie georganiseerd waarbij het publiek een laatste groet kan brengen aan de maandag op zeventigjarige leeftijd overleden racelegende Niki Lauda, zo maakten het episcopaat van Wenen en de entourage van Lauda bekend. Later wordt de drievoudige wereldkampioen Formule 1 begraven in intieme familiekring. De familie van Niki Nazionale, zoals Lauda in Oostenrijk genoemd wordt, ging overigens niet in op een aanbod van de stad Wenen om hem een eregraf te gunnen op het beroemde ‘Zentralfriedhof’ in Wenen.

bron:Â Belga