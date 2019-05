Elise Mertens tegen Tamara Zidansek in eerste ronde Roland Garros

Elise Mertens (WTA 20) neemt het in de eerste ronde van Roland Garros op tegen de Sloveense Tamara Zidansek (WTA 68). Dat blijkt uit de loting voor het tweede grandslamtoernooi van het seizoen. Alison Van Uytvanck (WTA 55) opent op het Parijse gravel tegen de Spaanse Sara Sorribes Tormo (WTA 72), Kirsten Flipkens (WTA 59) staat tegenover Monica Puig (WTA 61) uit Puerto Rico. Belgiës nummer 1 Elise Mertens, het twintigste reekshoofd, kreeg met Tamara Zidansek een op papier haalbare tegenstandster. De Sloveense staat voor het eerst op de hoofdtabel van Roland Garros. Het wordt het eerste duel tussen Mertens en Zidansek. Vorig jaar schopte Mertens het tot in de vierde ronde, haar beste resultaat in Parijs. Als Mertens Zidansek verslaat, volgt in de tweede ronde een duel met ofwel de Franse wildcard Diane Parry (WTA 486) ofwel de Wit-Russische Vera Lapko (WTA 101).

Alison Van Uytvanck, in 2015 kwartfinaliste op Roland Garros, nam het al één keer eerder op tegen Sara Sorribes Tormo. In 2015 haalde de Vlaams-Brabantse het met 7-6 (7/2) en 6-4 van de Spaanse in de kwalificaties voor het graveltoernooi in Marrakech. In de tweede ronde is een duel met het Amerikaanse zevende reekshoofd Sloane Stephens (WTA 7) mogelijk.







Met Monica Puig krijgt Kirsten Flipkens de regerende olympische kampioene tegenover zich. In de onderlinge duels leidt onze landgenote met 3-1. Vorig jaar won Puig op hardcourt in Wuhan met 7-5, 5-7 en 6-3. De Kempense geraakte nog nooit verder dan de tweede ronde in Parijs.

Greet Minnen (WTA 150) is nog in de running voor een plaats op de hoofdtabel. In de tweede kwalificatieronde won ze donderdag van de Russin Natalia Vikhlyantseva (WTA 119): 2-6, 6-2 en 6-4. In de laatste voorronde neemt Minnen het op tegen de Russin Sofya Zhuk (WTA 169).

Nummer 1 van de wereld Naomi Osaka, die in Parijs nooit verder geraakte dan de derde ronde, ontmoet de Slowaakse Anna Karolina Schmiedlova (WTA 92) in de eerste ronde. De Japanse kan in de kwartfinales botsen op Serena Williams (WTA 10). De Amerikaanse gaat op zoek naar een 24e grandslamzege.

De Roemeense titelverdedigster Simona Halep (WTA 3) opent tegen de Australische Ajla Tomljanovic (WTA 47). In de eerste ronde staat ook een duel tussen Venus Williams (WTA 52), goed voor twee titels aan de Porte d’Auteuil, en de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 9) op het programma. De Letse Jelena Ostapenko (WTA 40), die in 2017 de eindzege pakte, treft voormalig nummer 1 van de wereld Victoria Azarenka (WTA 44) uit Wit-Rusland.

bron: Belga