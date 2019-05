Boeing 737 MAX – Nog geen tijdpad voor terugkeer 737 MAX

Het hoofd van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit (FAA) heeft gezegd dat er nog geen tijdstip is bepaald waarop de Boeing 737 MAX weer mag gaan vliegen. Toestellen van dit type staan wereldwijd sinds half maart aan de grond.

FAA-directeur Dan Elwell zei woensdag dat zijn organisatie nog altijd niet de officiële software-update heeft ontvangen. Hij heeft deze week overleg met luchtvaartautoriteiten uit 30 landen, inclusief China, de EU en Canada.

Boeing heeft sinds vorige week naar eigen zeggen de software-update voor de 737 MAX gereed. Het heeft al 360 vlieguren gemaakt met toestellen met de vernieuwde software tijdens 207 vluchten. De software-update moet uiteindelijk worden goedgekeurd door de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA voordat de toestellen weer de lucht in mogen.

Dinsdag zei Indonesië dat het de 737 MAX mogelijk tot volgend jaar aan de grond houdt. De luchtvaartautoriteiten in het land waar de eerste van twee crashes met zo’n toestel plaatsvond, nemen niet zonder meer genoegen met de maatregelen van de Amerikaanse vliegtuigbouwer en willen hun eigen afwegingen maken.

Bij twee ongelukken van de Boeing 737 MAX, in Indonesië en Ethiopië, kwamen in totaal 346 mensen om het leven. Beide ongevallen kwamen door een softwarefout die de punt van het vliegtuig naar beneden bleef drukken.







Bron: Belga