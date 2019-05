VIDEO. Winkelier betaalt auto met kleingeld en zorgt voor twee dagen telwerk

In China had een winkelier het op een autodealer gemunt. De Chinees betaalde zijn nieuwe Volkswagen Passat namelijk grotendeels met kleingeld dat hij had opgespaard.

De man heeft een eetcafé in de Chinese stad Cangzhou, maar in plaats van af en toe het geld op de bank te storten, hield hij al het kleingeld bij. Na tien jaar sparen verzamelde hij maar liefst een som van 131.492 yuan, of zo’n 17.000 euro. Daarmee kocht hij een nieuwe Volkswagen Passat van omgerekend 24.600 euro.

Vuile vingers

De rest van het bedrag betaalde de uitbater gelukkig elektronisch. In het filmpje is te zien hoe de Chinese vrijwilligers de berg centen zorgvuldig in papiertjes wikkelen. De medewerkers kregen allemaal vuile vingers en deden er twee dagen over om de 66 zakken te tellen, meldt de Chinese nieuwszender South China Morning Post.