Liefdesbrieven Leonard Cohen onder de hamer

Vijftig liefdesbrieven van de hand van Leonard Cohen worden volgende maand geveild bij Christie’s in New York. De zanger schreef de brieven aan zijn grote liefde Marianne Ihlen, de inspiratie voor zijn hit ‘So Long, Marianne’.

Een collectie van vijftig liefdesbrieven van Leonard Cohen gaat volgende maand onder de hamer in Christie’s in New York. Het gaat om brieven die de zanger neerpende voor de Noorse Marianne Ihlen. Hun romance was een van de bekendste liefdesverhalen van het flowerpowertijdperk van de jaren 60. Hoewel de relatie een kort leven was beschoren, bleef de Canadees haar nog tien jaar na de breuk schrijven. De brieven worden individueel verkocht en zullen elk vermoedelijk tussen de 269 en 1.077 euro opbrengen. Momenteel zijn ze in het bezit van Ihlens nabestaanden.

De twee geliefden ontmoetten elkaar in 1960 op het Griekse eiland Hydra. Ihlen werd al snel Cohens muze en ze inspireerde verschillende van zijn meest bekende nummers zoals ‘So Long, Marianne’, ‘Bird on a Wire’ en ‘That’s No Way to Say Goodbye’. De brieven werden verstuurd vanuit Hydra, Montreal, New York en Tel Aviv. De 81-jarige Noorse stierf in juli 2016 nadat bij haar leukemia was vastgesteld. Vier maanden later stierf Cohen aan dezelfde ziekte.