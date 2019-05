Open Vld is “de olie die ons land doet draaien”

Vier dagen voor de verkiezingen heeft Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten de kiezers nog een keer opgeroepen voor haar partij te stemmen. “Wij zijn de olie die ons land doet draaien. Ons land heeft nood aan een partij die gewoon doet. En dat zijn wij”, zei ze tijdens de slotmeeting van de campagne van de Vlaamse liberalen. Rutten wilde haar partijgenoten een laatste keer aanvuren. Verwijzend naar de andere partijen en de in haar ogen soms negatieve commentaren zei ze: “Jullie kennen ons nog niet. Want wij zijn de beste met de wind op kop.”

Volgens Rutten staat er zondag veel op het spel. “Kiezen we voor een land dat werkt? Of voor een land dat stilstaat en tijd verliest?” Het mag duidelijk zijn dat Open Vld “de olie is die ons land doet draaien”, zei Rutten.







Ze waarschuwde voor de alternatieven van de andere partijen. “Wie de campagne heeft gevolgd, ziet wat er op ons afkomt: een eindeloze creativiteit aan nieuwe belastingen, een belastingcontroleur die in uw wijnkelder of uw boekenkast komt neuzen, een beleid van mossel noch vis, enerzijds, anderzijds, stilstand of blokkering. Of erger nog: een zwarte golf.”

“Voor wie vooruit wil met zijn leven en met dit land, is mijn boodschap heel simpel: stem blauw”, zei Rutten. “Zo eenvoudig kan het zijn.”

bron: Belga