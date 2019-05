Eurovisiesongfestival 2019 – Uitslag gewijzigd na fout Wit-Rusland

De uitslag van het Eurovisiesongfestival is veranderd omdat de jury van Wit-Rusland een fout heeft gemaakt bij het uitdelen van de punten zaterdag. Organisatie EBU maakte woensdag de aangepaste uitslag bekend. De top vier, met de Nederlandse winnaar Duncan Laurence, blijft ongewijzigd.

Wit-Rusland gaf per ongeluk de verkeerde punten aan de verkeerde landen. Zo kreeg bijvoorbeeld Israël twaalf punten, die hadden eigenlijk naar Malta moeten gaan. Duncan Laurence krijgt er zes punten bij waardoor Nederland nu met 498 punten is geëindigd.

De eindstand ziet er nu voor veel landen anders uit. Zo staat Zweden nu op nummer vijf in de lijst van 26 deelnemers. Noorwegen, oorspronkelijk vijfde, moet het nu met een zesde plek doen.

Bron: Belga