Coca-Cola brengt speciaal voor ‘Stranger Things’ geflopt drankje weer uit

Het derde seizoen van ‘Stranger Things’ zit eraan te komen en daarom brengt Coca-Cola ‘New Coke’ weer op de markt. Het drankje is te zien in de nieuwe afleveringen van de Netflix-serie. New Cola werd voor het eerst gelanceerd in de jaren ’80, maar deed het toen heel slecht.

Op 4 juli is het zover. Dan is het derde seizoen van ‘Stranger Things’ beschikbaar op Netflix. Om de serie te promoten, brengt Coca-Cola op vraag van de makers New Coke weer op de markt. De variant op de bekende frisdrank is te zien in de reeks, maar wordt al lang niet meer gekocht. Het werd in 1985 gelanceerd als een betere versie van de bekende Cola, maar de verkoop ervan flopte enorm.

Mislukte reactie op Pepsi







De frisdrankgigant voelde in de jaren 80 de hete adem van Pepsi in de nek. Nadat de concurrent een groot deel van de markt had ingepalmd, wilde Coca-Cola terrein terugwinnen met een nieuwe versie van zijn belangrijkste product. New Cola deed het afhankelijk goed, maar al snel werd het bedrijf bedolven onder de klachtenbrieven. Zelfs Fidel Castro, een grote Cola-fan, zei openlijk dat hij de nieuwe variant niet lustte. Enkele maanden na de release werd het oude recept opnieuw geïntroduceerd en meteen gingen de verkoopcijfers de hoogte in.

Te vinden in speciale automaten

Voor de nieuwe introductie van New Coke heeft Coca-Cola een beperkte oplage van 500.000 stuks voorzien. Fans kunnen een flesje bemachtigen door flessen van de limited-edition ‘Stranger Things’-Cola en -Cola Zero te kopen. Het speciale drankje is ook te vinden in frisdrankautomaten van ‘Stranger Things’ die deze zomer in verschillende Amerikaanse steden zullen verschijnen. Tenslotte krijg je ook een flesje als je een toegangsticket aanschaft voor de World of Coca-Cola in Atlanta.