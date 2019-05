OESO waarschuwt voor escalerende handelsconflicten

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft vandaag gewaarschuwd voor escalerende handelsconflicten en kwetsbaarheden in het financiële systeem. De wereldeconomie groeit langzamer, aldus de OESO in Parijs. “De vooruitzichten blijven zwak en er zijn veel risico’s die een donkere schaduw werpen op de wereldeconomie en het welzijn van de mensen”, aldus OESO-hoofdeconoom Laurence Boone. Zo zou een verdere escalatie van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China over twee tot drie jaar 0,6 procent van de economische groei kosten. In dat handelsconflict heeft Washington zopas nog de Chinese telecomgigant Huawei op een zwarte lijst van ondernemingen geplaatst.

De wereldeconomie zal volgens de OESO dit jaar groeien met 3,2 procent. De organisatie is daarmee iets pessimistischer dan voorheen. Voor volgend jaar wordt gerekend op een groei van 3,4 procent.







Bron: Belga