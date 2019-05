Ingetogen wake voor 51-jarig verkeersslachtoffer in Anderlecht

Elf dagen nadat de 51-jarige Louise Vander Meersen om het leven kwam door een aanrijding met een dronken chauffeur hebben buurtbewoners en leden VéloFiets Anderlecht een ingetogen wake gehouden voor het slachtoffer. Het herdenkingsmoment was tegelijkertijd een aangelegenheid om de verkeersonveiligheid in Brussel aan te klagen. Louise Vander Meersen was op vrijdag 10 mei haar hond aan het uitlaten en wild aan het Verdiplein in Anderlecht het zebrapad oversteken toen het noodlot toesloeg. Een dronken chauffeur in een bestelwagen reed in op de vrouw. Ze was op slag dood.

De aanwezigen hielden samen een ingetogen wake. Een buurman droeg een gedicht voor, gevolgd door een minuut stilte. Na een kort muzikaal intermezzo legde iedereen als laatste eerbetoon bloemen neer aan de plek waar Louise overleed op het Verdiplein .

De buurtbewoners stellen dat het zo niet verder kan en houden daarom samen met VéloFiets Anderlecht, de plaatselijke afdeling van Gracq en de Fietsersbond, een wake om Louise te herdenken en de verkeersonveiligheid aan te kaarten. Eerder dit jaar, op 31 maart, was er ook al een dodelijk ongeval in Koekelberg en in oktober 2018 overleed een fietser aan de Kuregembrug in Anderlecht.

“We hopen dat het verkeer in Brussel zich kalmeert. We willen voor de fietsers en de voetgangers dat er in Anderlecht ook hier een fietsbrigade komt, zoals in andere zones het geval is. We snappen niet waarom dat in onze politiezone Zuid nog tegengehouden wordt”, zegt Louis Bruno van VéloFiets.

bron: Belga